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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 14:43 мск, трансляцию вел «Роскосмос».

Корабль совершил стыковку в автоматическом режиме. 30 мая ракету с аппаратом запустили с космодрома Байконур.

В госкорпорации сообщили, что «Прогресс МС-27» доставил 2,5 т грузов на МКС. Среди них 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции. Также аппарат привез 754 кг топлива для дозаправки МКС, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.

Свыше 9 млн человек следили за пуском корабля «Прогресс МС-27»
Отрасли
Фото:пресс-служба

Среди грузов находится гиперспектрометр, который необходим для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган». Устройство установят внутри служебного модуля «Звезда» для решения задач в сферах экологии, сельского, лесного и водного хозяйств, а также для мониторинга различных чрезвычайных ситуаций. На корабле находятся и укладки для проведения на станции экспериментов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Виртуал», «Коррекция», «Нейроиммунитет» и «Пилот-Т».

«Прогресс МС-27» также доставил подарки для российских космонавтов, передает ТАСС. 21 июня командиру отряда космонавтов «Роскосмоса» Олегу Кононенко исполнится 60 лет, ему отправили шоколадные конфеты ручной работы. Ко дню рождения 15 июля (ему исполнится 42 года) космонавта Александра Гребенкина прибыл подарок от его родных и близких — футболка с фотографиями космонавта и надписью «От мечты к звездам».

В феврале грузовой корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС. Тогда аппарат доставил на станцию 2,5 т грузов, в том числе 1,4 т аппаратуры и оборудования для систем МКС, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота.

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Теги
МКС грузы космический корабль «Прогресс-МС»
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