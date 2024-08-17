 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Аргентине задержали подозреваемых в причастности к ИГИЛ и «Талибану»

Полиция Аргентины арестовала семь человек по подозрению в сотрудничестве с группировками «Исламское государство» и «Талибан» (обе организации признаны на территории России террористическими и запрещены), сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети X.

«Минус 7 террористов! Они планировали теракты в Мендосе <...> полиция провела обыск и привлекла их всех к ответственности», — написала министр.

Позже она уточнила, что подозреваемые под стражей.

В Екатеринбурге осудили готовивших теракты сторонников «Талибана»
Общество
Фото:Sion Touhig / Getty Images

Для ликвидации «опасной организации» Федеральная полиция Аргентины (ФПА) провела восемь рейдов. Ее выявили после того, как со стороны группировки в адрес еврейского журналиста поступили угрозы, рассказала Буллрич. По ее словам, организация распространяла в интернете «ненавистнические сообщения», «планы нападения и контент террористических групп».

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Аргентина Талибан Исламское государство
Материалы по теме
США сочли плохим сигналом план России исключить «Талибан» из террористов
Политика
Почему США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии
Политика
Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 07:30
Reuters узнал, что США ограничили ВСУ в применении оружия под КурскомПолитика, 07:26
В Аргентине задержали подозреваемых в причастности к ИГИЛ и «Талибану»Политика, 07:18
В Сумах прозвучал сильный взрывПолитика, 07:16
Экс-демократ, победившая на дебатах Харрис, займется подготовкой ТрампаПолитика, 07:12
В деле о покушении на Прилепина установили сообщника главного обвиняемогоПолитика, 06:16
Приморский вице-губернатор отправился освобождать Курскую область от ВСУПолитика, 06:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На МКАДе грузовик столкнулся с легковым автомобилемОбщество, 05:42
Вильфанд предупредил о подтоплениях на Дальнем ВостокеОбщество, 05:20
В Британии разъяснили, могут ли россияне не под санкциями открывать счетаФинансы, 04:59
В Приморье полностью восстановили электроснабжениеОбщество, 04:51
В России появится реестр работодателей с незаконно принятыми сотрудникамиОбщество, 04:32
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продуктыЭкономика, 04:07
Херсонский губернатор сообщил о прекращении попыток ВСУ переплыть ДнепрПолитика, 03:56