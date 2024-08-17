В Аргентине задержали подозреваемых в причастности к ИГИЛ и «Талибану»
Полиция Аргентины арестовала семь человек по подозрению в сотрудничестве с группировками «Исламское государство» и «Талибан» (обе организации признаны на территории России террористическими и запрещены), сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в соцсети X.
«Минус 7 террористов! Они планировали теракты в Мендосе <...> полиция провела обыск и привлекла их всех к ответственности», — написала министр.
Позже она уточнила, что подозреваемые под стражей.
Для ликвидации «опасной организации» Федеральная полиция Аргентины (ФПА) провела восемь рейдов. Ее выявили после того, как со стороны группировки в адрес еврейского журналиста поступили угрозы, рассказала Буллрич. По ее словам, организация распространяла в интернете «ненавистнические сообщения», «планы нападения и контент террористических групп».
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