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Политика ,  
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Подсудимый в Британии признал, что притворялся членом ЧВК «Вагнер»

Британец польского происхождения Петр Кухарски признал себя виновным в том, поддерживал российскую ЧВК «Вагнер», которую британское правительство считают террористической организацией, сообщает BBC.

«Виновен в том, что притворялся членом организации», — сказал он на заседании центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.

Его отпустили под залог с ограничениями, приговор огласят в ноябре.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

По словам представителя стороны обвинения Дэна Поусон-Паундса, «нет доказательств» того, что обвиняемый причастен к деятельности ЧВК «Вагнер». Сторона защиты подчеркнула, что Кухарски «создавал впечатление», что был членом организации.

В ходе заседания стало известно, что мужчина родом из Польши и ранее отбывал 15-летнее заключение за вооруженное ограбление. В зале суда обвиняемый разговаривал с помощью переводчика.

В апреле 2024 года в Великобритании обвинили пятерых человек «в ведении враждебной деятельности» в интересах России. По словам главы отдела по особым преступлениям и борьбе с терроризмом Ника Прайса, один из обвиняемых, 20-летний Дилан Эрл, причастен к «действиям, направленным против бизнеса, связанного с Украиной». Как сообщал Sky News со ссылкой на судебные документы, Эрл был связан с ЧВК «Вагнер».

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Великобритания ЧВК Вагнер Польша
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