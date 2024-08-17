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Выборы президента США ,  
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Самолет вице-президента Трампа совершил экстренную посадку

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Выборы президента США
Самолет напарника Трампа, кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии экстренно вернулся в город Милуоки. Неделю назад экстренную посадку совершил самолет и самого Трампа
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса экстренно сел в городе Милуоки штата Висконсин из-за неисправности на борту, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на пресс-секретаря Вэнса Тейлора Ван Кирка.

«Пилот сообщил, что произошла неисправность с уплотнителем двери. После объявления чрезвычайной ситуации Trump Force Two (название самолета — прим.) вернулся в Милуоки», — приводит издание слова представителя кандидата в вице-президенты.

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Судно вернулось к полету по запланированному маршруту, как только устранили неисправность, уточнил Ван Кирк.

Джеймс Дэвид «Джей Ди» Вэнс — американский предприниматель и политик, сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии.

15 июля 2024 года кандидат в президенты Дональд Трамп официально объявил о выборе Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты. В случае победы Трампа Вэнс станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США.

Как пишет издание, в Милуоки Вэнс выступал перед местной полицейской ассоциацией. В своей речи он поднял вопрос нелегальной иммиграции и заявил, что она приводит к росту преступности.

10 августа экстренную посадку в штате Монтана из-за неисправности на борту совершил самолет Трампа. Политик летел на запланированный митинг в городе Бозмен.

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Персоны
Полина Попова
Джеймс Дэвид Вэнс самолет экстренная посадка Милуоки
Вэнс Джеймс Дэвид фото

Вэнс Джеймс Дэвид

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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