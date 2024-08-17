Самолет вице-президента Трампа совершил экстренную посадку
Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса экстренно сел в городе Милуоки штата Висконсин из-за неисправности на борту, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на пресс-секретаря Вэнса Тейлора Ван Кирка.
«Пилот сообщил, что произошла неисправность с уплотнителем двери. После объявления чрезвычайной ситуации Trump Force Two (название самолета — прим.) вернулся в Милуоки», — приводит издание слова представителя кандидата в вице-президенты.
Судно вернулось к полету по запланированному маршруту, как только устранили неисправность, уточнил Ван Кирк.
Джеймс Дэвид «Джей Ди» Вэнс — американский предприниматель и политик, сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии.
15 июля 2024 года кандидат в президенты Дональд Трамп официально объявил о выборе Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты. В случае победы Трампа Вэнс станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США.
Как пишет издание, в Милуоки Вэнс выступал перед местной полицейской ассоциацией. В своей речи он поднял вопрос нелегальной иммиграции и заявил, что она приводит к росту преступности.
10 августа экстренную посадку в штате Монтана из-за неисправности на борту совершил самолет Трампа. Политик летел на запланированный митинг в городе Бозмен.
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