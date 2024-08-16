Пушилин заявил о полном уничтожении ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ
Пожар в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка локализован, здание полностью уничтожено, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, сейчас спасатели продолжают разбор завалов, погибших в здании ТЦ не обнаружено.
«Торговый центр уничтожен полностью, и здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится. Противник использовал тяжелую артиллерию 155 мм. В целом за сегодняшний день по Петровскому району было зафиксировано 16 атак противника, выпущено по меньшей мере 50 крупнокалиберных снарядов», — заявил Пушилин.
Днем 16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ТЦ «Галактика», в результате чего здание загорелось. Площадь пожара превышала 10 тыс. кв. м. Его тушение осложняли продолжающиеся обстрелы.
телеграм-канале глава ДНР. Он добавил, что информация о последствиях атаки продолжает поступать.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека. Пушилин также заявлял о повреждении здания Центральной городской больницы № 14 в Донецке. СК возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).
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