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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о полном уничтожении ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ

Глава ДНР Пушилин: торговый центр «Галактика» уничтожен после атаки ВСУ и пожара
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар в ТЦ «Галактика» в Донецке локализовали, но здание полностью уничтожено, спасатели разбирают завалы, рассказал Пушилин. По его словам, пострадали 11 человек. СК возбудил дело о теракте
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Пожар в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка локализован, здание полностью уничтожено, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, сейчас спасатели продолжают разбор завалов, погибших в здании ТЦ не обнаружено.

«Торговый центр уничтожен полностью, и здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится. Противник использовал тяжелую артиллерию 155 мм. В целом за сегодняшний день по Петровскому району было зафиксировано 16 атак противника, выпущено по меньшей мере 50 крупнокалиберных снарядов», — заявил Пушилин.

Днем 16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ТЦ «Галактика», в результате чего здание загорелось. Площадь пожара превышала 10 тыс. кв. м. Его тушение осложняли продолжающиеся обстрелы.

Пушилин сообщил о пострадавшем при атаке на ТЦ в Донецке подростке
Общество
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Пострадали 11 человек, среди которых 15-летний подросток. «Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочные касательные ранения», — уточнил в телеграм-канале глава ДНР. Он добавил, что информация о последствиях атаки продолжает поступать.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека. Пушилин также заявлял о повреждении здания Центральной городской больницы № 14 в Донецке. СК возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ДНР Донецк Денис Пушилин Военная операция на Украине
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Пушилин сообщил о пострадавшем при атаке на ТЦ в Донецке подростке
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СК завел дело о теракте по факту удара ВСУ по торговому центру в Донецке
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