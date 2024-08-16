СК завел дело о теракте по факту удара ВСУ по торговому центру в Донецке
Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Донецке, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«В Следственном комитете возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с обстрелом украинскими вооруженными формированиями торгового центра «Галактика» в Донецке. В результате этих преступных действий в здании произошел пожар и пострадали гражданские лица», — сказала она
По ст. 205 Уголовного кодекса — теракт — максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.
Ранее Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщало о пожаре, который возник в результате удара ВСУ днем 16 августа. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека.
Пожарные не имеют возможности приступить к тушению огня из-за продолжающихся обстрелов окрестностей, писал ТАСС.
По словам губернатора города Дениса Пушилина, площадь пожара в ТЦ «Галактика» превысила 10 тыс. кв. м. Он добавил, что среди пострадавших есть подросток, а данные о раненых продолжают поступать. По последним данным, число пострадавших выросло до 11, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава ДНР.
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