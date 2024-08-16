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Военная операция на Украине ,  
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Якушев охарактеризовал ситуацию в Курской области как напряженную

Полпред в УРФО Якушев назвал напряженной ситуацию в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УРФО) Владимир Якушев охарактеризовал ситуацию в Курской области как «достаточно напряженную», в то же время он признал эффективность действий властей на местах, сообщает «Тюмень онлайн».

«Ситуация там достаточно напряженная. Много очень волонтеров. Добрые люди стекаются в Курскую область для того, чтобы оказывать помощь людям, которые сегодня оказались в очень непростой ситуации», — сказал Якушев.

Полпред добавил, что жители Курской области продолжают получать гуманитарную помощь со всей страны.

«Власти (в Курской области — РБК) работают очень эффективно, спокойно, сдержанно», — добавил Якушев в выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 80-й годовщине со дня образования Тюменской области.

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Фото:Google Maps

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