Якушев охарактеризовал ситуацию в Курской области как напряженную

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УРФО) Владимир Якушев охарактеризовал ситуацию в Курской области как «достаточно напряженную», в то же время он признал эффективность действий властей на местах, сообщает «Тюмень онлайн».

«Ситуация там достаточно напряженная. Много очень волонтеров. Добрые люди стекаются в Курскую область для того, чтобы оказывать помощь людям, которые сегодня оказались в очень непростой ситуации», — сказал Якушев.

Полпред добавил, что жители Курской области продолжают получать гуманитарную помощь со всей страны.

«Власти (в Курской области — РБК) работают очень эффективно, спокойно, сдержанно», — добавил Якушев в выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 80-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Боевые действия в регионе продолжаются с утра 6 августа, тогда Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию Курской области.

9 августа режим ЧС федерального характера ввели в Курской области, а накануне — в Белгородской. В ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.