На крупнейшем химическом заводе Германии прогремел взрыв

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе в Германии, принадлежащем немецкой нефтехимической компании BASF. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление концерна.

Взрыв прозвучал около 12:43 по местному времени, за ним последовал пожар.

Завод расположен в Людвигсхафене, Компания сообщила, что 14 человек получили легкие ранения, а огонь был потушен.

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