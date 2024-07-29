На крупнейшем химическом заводе Германии прогремел взрыв
Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе в Германии, принадлежащем немецкой нефтехимической компании BASF. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление концерна.
Взрыв прозвучал около 12:43 по местному времени, за ним последовал пожар.
Завод расположен в Людвигсхафене, Компания сообщила, что 14 человек получили легкие ранения, а огонь был потушен.
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