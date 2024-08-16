ФБР подтвердило обыски в доме ведущего «Первого канала» Саймса

Дмитрий Саймс (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило информацию об обыске в доме политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса, сообщает ТАСС.

«ФБР проводило разрешенную судом правоохранительную деятельность. У нас нет дополнительных комментариев, так как дело находится в стадии рассмотрения», — отметили в пресс-службе бюро.

Ранее представитель ФБР Саманта Шеро также заявила, что обыски в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния) санкционированы судом, уточнял Rappahannock News. Она не раскрыла деталей, добавив только, что расследование продолжается.

Обыски в доме Саймса проходили 13 и 14 августа, сообщал Rappahannock News со ссылкой на соседа ведущего. Он рассказал, что сотрудники ФБР тогда пришли в поместье и вывозили оттуда предметы.

Сам Саймс подтвердил ТАСС, что факт обыска был, однако его никто об этом не уведомлял и ордер он не видел. Политолог также рассказал агентству, что находится не в стране.

Ранее Саймс также сообщал агентству Rappahannock News, что в курсе о проведении на территории его собственности «какой-то деятельности, но не знает точно, что там происходит».