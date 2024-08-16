На Украине ввели должность уполномоченного по санкциям
Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным по вопросам санкционной политики Владислава Власюка. Указ опубликован на сайте президента.
«Интерфакс-Украина» сообщает, что Власюк родился 25 февраля 1989 года в Виннице. В 2012 году окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, после работал в структурах Национальной полиции Украины.
В 2017–2019 годах он был главой директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности при Минюсте Украины. Четыре года назад Власюк стал внештатным советником офиса президента Украины.
С весны 2022 года он работал секретарем Международной рабочей группы по санкциям в отношении Москвы Андрея Ермака и Майкла Макфола.
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