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Война санкций ,  
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На Украине ввели должность уполномоченного по санкциям

Сюжет
Война санкций
Владислав Власюк
Владислав Власюк (Фото: hsa.org.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным по вопросам санкционной политики Владислава Власюка. Указ опубликован на сайте президента.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что Власюк родился 25 февраля 1989 года в Виннице. В 2012 году окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, после работал в структурах Национальной полиции Украины.

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В 2017–2019 годах он был главой директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности при Минюсте Украины. Четыре года назад Власюк стал внештатным советником офиса президента Украины.

С весны 2022 года он работал секретарем Международной рабочей группы по санкциям в отношении Москвы Андрея Ермака и Майкла Макфола.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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