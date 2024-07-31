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Военная операция на Украине ,  
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Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемого в покушении на Прилепина

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Покушение на Прилепина
Александр Пермяков
Александр Пермяков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, которому вменяется покушение на писателя Захара Прилепина, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) привлекли Пермякова к теракту в отношении Прилепина за 145 тыс. руб. Молодой человек прошел обучение стрельбе, методам сборки бомб, ведению слежки. СБУ снабдила обвиняемого средствами связи, оружием, боеприпасами, поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.

Пермяков следил за Прилепиным, а в апреле 2023 года изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил недалеко от дома писателя.

Пермякова обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса:

  • п. «б» ч. 3 ст. 205 — террористический акт;
  • ст. 205.3 — прохождение обучения в целях осуществления теракта;
  • ч. 4 ст. 222 — незаконное приобретение оружия;
  • ч. 4 ст. 222.1 — незаконное приобретение взрывчатых веществ;
  • ч. 3 ст. 223.1 — незаконное изготовление взрывчатых веществ;
  • ч. 4 ст. 327 — подделка документов.

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Политика
Александр Пермяков

Машина Прилепина взорвалась на трассе в Нижегородской области 6 мая. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали.

Пермякова задержали в день взрыва, а арестовали 8 мая. «Московский комсомолец» писал, что в 15 лет он с группой приятелей совершил разбойное нападение; его осудили на четыре года колонии. По данным газеты, в 2014–2015 годах Пермяков участвовал в боевых действиях на стороне ДНР.

Молодой человек рассказал, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами, а спустя четыре года приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина». МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.

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