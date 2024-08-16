 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные уничтожили мобильные группы ВСУ в Курской области

В Курской области военные уничтожили мобильные группы ВСУ в районе Каучука
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Подразделения российской армии уничтожили мобильные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться вглубь России через Курскую область, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, группы ВСУ собирались проникнуть в страну неподалеку от населенных пунктов Анастасьевка и Каучук, которые находятся под городами Льгов и Курчатов в Кореневском районе Курской области.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного», — говорится в сводке оборонного ведомства по Курской области.

Минобороны сообщило о контроле над Сергеевкой в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 220 человек. Уничтожены 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров, семь боевых бронированных машин, три пусковые установки РСЗО HIMARS и два орудия полевой артиллерии.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 16 августа неоднократно объявляли сигнал ракетной опасности. Мэр Льгова Алексей Клемешов посоветовал уехавшим жителям «не возвращаться до стабилизации обстановки».

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Брокер ВТБ запустил торги в выходные

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья перед деловым сезоном

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Украина Курская область ВСУ
Материалы по теме
В Курской области погибли два сотрудника ОНФ, помогавшие в эвакуации
Политика
В Курской и Белгородской областях объявили о ракетной опасности
Политика
Алаудинов заявил, что военные контролируют обстановку в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
Супруга Алибасова опровергла сообщение об атеросклерозе у продюсераОбщество, 16:26
Дело о покушении на убийство Прилепина поступило в военный судОбщество, 16:24
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничьяФинансы, 16:22
В блокчейне Tron запустили платформу для создания мемных криптовалютКрипто, 16:15
«Зенит» отдал в аренду купленного три дня назад футболистаСпорт, 16:11
Беглов отчитался об усилении защиты Финского залива от воздушных атакПолитика, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла актриса Тамара СкворцоваОбщество, 16:09
Комику Славе Комиссаренко предъявили обвинения в оскорблении ЛукашенкоПолитика, 16:05
В «Крыльях Советов» словами Высоцкого ответили на публикации о ДзюбеСпорт, 16:03
Российские военные уничтожили мобильные группы ВСУ в Курской областиПолитика, 15:57
«Аэрофлот Техникс» открыл линейную СТО в аэропорту НовосибирскаПресс-релиз, 15:50
Пиротехники обезвредили ракету около объекта энергетики в Курской областиПолитика, 15:48
Боррель пригрозил санкциями ЕС против членов правительства ИзраиляПолитика, 15:46