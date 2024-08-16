Российские военные уничтожили мобильные группы ВСУ в Курской области

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Подразделения российской армии уничтожили мобильные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться вглубь России через Курскую область, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, группы ВСУ собирались проникнуть в страну неподалеку от населенных пунктов Анастасьевка и Каучук, которые находятся под городами Льгов и Курчатов в Кореневском районе Курской области.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного», — говорится в сводке оборонного ведомства по Курской области.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 220 человек. Уничтожены 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров, семь боевых бронированных машин, три пусковые установки РСЗО HIMARS и два орудия полевой артиллерии.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 16 августа неоднократно объявляли сигнал ракетной опасности. Мэр Льгова Алексей Клемешов посоветовал уехавшим жителям «не возвращаться до стабилизации обстановки».