Роспотребнадзор: в новых регионах России нет вспышки острой кишечной инфекции

В новых регионах России не выявили вспышки острой кишечной инфекции

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Роспотребнадзор не выявил вспышки острой кишечной инфекции в новых регионах России, говорится в сообщении ведомства, передает «РИА Новости».

«В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях групповой и вспышечной заболеваемости ОКИ в текущем году, в том числе на территориях, прилегающих к левому берегу Днепра, не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в южных регионах России принимаются нужные меры по контролю за безопасности питьевой воды и воды водоемов по микробиологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям.

Ранее 16 августа агентство сообщило, что украинские власти отправляют в лабораторию в Брюсселе пробы воды и образцы биоматериала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших из-за распространения инфекций.

Также в город Никополь прибыли специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний для выявления фактов распространения инфекций, там нашли сальмонеллу в питьевой воде.

По словам источника агентства, распространение заболеваний связано с неисправностью очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах, расположенных на правом берегу Днепра.

Роспотребнадзор 15 августа сообщил, что угрозы распространения в России оспы обезьян нет.

«В России заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в России нет», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

В рамках федерального проекта «Санитарный щит» в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, отметили в Роспотребнадзоре. Для выявления граждан с признаками инфекций, в том числе тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, используют систему «Периметр».

Поводом для сообщения стала информация о распространении оспы обезьян в Демократической Республике Конго и в других африканских странах — Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

Тогда чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это позволит ускорить исследования, финансирование и международную реакцию по сдерживанию распространения инфекции.