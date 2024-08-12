Путин не исключил возможности новых атак ВСУ на приграничные регионы
Президент России Владимир Путин не исключает возможности новых украинских атак на приграничные регионы. Об этом он заявил на совещании по ситуации в приграничных регионах страны.
«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — сказал президент на совещании.
Глава государства уточнил, что противник пытался «посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство». Однако россияне, сообщил президент, напротив, стали активнее подписывать контракт с Минобороны.
Владимир Путин провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.
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