Путин не исключил возможности новых атак ВСУ на приграничные регионы

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин не исключает возможности новых украинских атак на приграничные регионы. Об этом он заявил на совещании по ситуации в приграничных регионах страны.

«Для нас очевидным является то, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — сказал президент на совещании.

Глава государства уточнил, что противник пытался «посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство». Однако россияне, сообщил президент, напротив, стали активнее подписывать контракт с Минобороны.



Владимир Путин провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.