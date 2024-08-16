NYT узнала о переводе части охраны Байдена в штаб Трампа

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После покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа секретная служба США перевела часть сотрудников охраны главы государства Джо Байдена в штаб Трампа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Секретная служба усилила безопасность бывшего президента Дональда Трампа после покушения на него в прошлом месяце <...> в том числе путем временного перевода части охраны президента Байдена к Трампу», — рассказали собеседники агентства.

Представитель службы назвал переназначение охраны Байдена необычным явлением. При этом он считает, что этот шаг необходим на фоне угроз в отношении Трампа и сокращения количества поездок президента.

Секретная служба также будет использовать пуленепробиваемое стекло, чтобы усилить защиту кандидата во время выступлений на открытых площадках.

По данным ABC News, эта мера используется исключительно для действующих президентов, но Секретная служба после покушения сделала исключение для Трампа.

Покушение на экс-президента произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс — открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Один человек погиб, еще двое пострадали, сам кандидат получил ранение правого уха.

Глава Секретной службы Кимберли Читл позднее взяла на себя ответственность за попытку покушения и ушла в отставку.