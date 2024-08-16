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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях объявили о ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Режим ракетной опасности объявлен в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили главы регионов Алексей Смирнов и Вячеслав Гладков в своих телеграм-каналах.

В Белгородской области ракетную опасность объявили в 11:35 мск, сигнал действовал шесть минут.

В Курской области с начала суток ракетная опасность объявлена в восьмой раз. Она действует с 11:38 мск.

В Курской области объявили режим ракетной опасности
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов привел обобщенную информацию о ситуации в регионе, которая до сих пор остается наиболее подробной из того, что сообщали власти.

  • Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области.
  • Там могут оставаться 2 тыс. человек, об их судьбе неизвестно.
  • Глубина проникновения ВСУ — 12 км, ширина — 40 км.
  • При атаке ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе десять детей.
  • Эвакуации подлежат 180 тыс. человек, уже уехали 121 тыс.

Одновременно с наступлением ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, Гладков заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района. 15 августа в Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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