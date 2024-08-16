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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили режим ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC

Режим ракетной опасности объявлен в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал глава региона в 9:09 мск.

Тем, кто находится на улице, Смирнов посоветовал укрыться в ближайшем здании или убежище.

Сигнал действовал шесть минут: в 9:15 врио губернатора сообщил об отбое тревоги.

В 9:38 глава региона снова сообщил о ракетной опасности.

С начала суток 16 августа это стало уже седьмым объявление о ракетной опасности. До этого такой режим вводили в 2:34 (он продлился четыре минуты), в 2:39 (продлился шесть минут) и в 3:07 (продлился три минуты), затем в 6:07 (длился 43 минуты) и в 6:59 (длился 42 минуты).

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Фото:Татьяна Поповичева / ТАСС

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в результате атак ВСУ на территории региона погибли 12 мирных жителей, ранены более 120 человек. Свыше 120 тыс. человек эвакуировались.

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