Фигурант дела комбрига ВДВ не признал вину в мошенничестве

Константин Фролов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов не признал вину в особо крупном мошенничестве, организованного группой. Об этом он рассказал ТАСС.

«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать. Я защищал свою Родину. До этого весь год говорили, что я герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», — сказал Фролов. Он добавил, что пользы от его участия в зоне боевых действий будет больше, чем от пребывания в СИЗО.

Фролова задержали в начале июня. Под конвоем его этапировали в Москву и арестовали. Офицер является кавалером трех орденов Мужества, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

4 июля следствие попросило арестовать командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, которого подозревают в крупном мошенничестве. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд одобрил ходатайство следователей и арестовал его. Городилов пробудет под стражей как минимум до 19 августа, подтвердили РБК позднее в пресс-службе суда. Суд заседал в закрытом режиме.

Фабула дела, по которому проходит Городилов, неизвестна, но ему и Фролову вменяют мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. Статья об особо крупном мошенничестве грозит десятилетним сроком заключения. Полковник вину не признал.