Следствие попросило арестовать попавшего под санкции США полковника

Командир штурмовой бригады Городилов участвовал в боях в Киевской области в начале 2022 года. В чем конкретно он подозревается, неизвестно

Артем Городилов (Фото: Минобороны России)

Следствие просит арестовать командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, сообщил ТАСС. Он подозревается в особо крупном мошенничестве.

Фабула дела неизвестна.

В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области Городилову указом министра обороны было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник». Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ.

В мае этого года в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.

24 февраля 2023 года он попал под санкции США: полковнику запрещен въезд в страну.