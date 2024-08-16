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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность

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Военная операция на Украине

В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами или в специальных укрытиях.

С начала суток 16 августа это уже четвертое объявление о ракетной опасности. До этого такой режим вводили в 2:34 (он продлился четыре минуты), в 2:39 (продлился шесть минут) и в 3:07 (продлился три минуты).

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С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в результате атак ВСУ на территории региона погибли 12 мирных жителей, ранены более 120 человек. Свыше 120 тыс. человек эвакуировались.

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