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Дело сенатора Савельева ,  
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«Коммерсант» узнал о новых эпизодах дела арестованного сенатора Савельева

Сюжет
Дело сенатора Савельева
Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Арестованного по подозрению в подготовке убийства сенатора Дмитрия Савельева проверят на растрату, об этом попросил следствие бывший партнер парламентария по бизнесу Сирин Бадрутдинов, пишет «Коммерсант».

Бадрутдинов находится под следствием по уголовному делу о растрате средств строительной компании ООО «Спецстройсервис», одного из крупнейших застройщиков в Татарстане. Однако средства, которые выводились из «Спецстройсервиса», получали структуры, связанные с Савельевым, основным собственником бизнеса, следует из материалов дела о растрате.

Разбирательство по этому делу продолжается уже четыре с половиной года, и все это время предприниматель отрицает свою вину в хищениях. Участие в бизнесе Савельева может стать основанием для конфискации его активов.

Бадрутдинов попросил председателя Следкома Александра Бастрыкина еще раз проверить обстоятельства своего уголовного преследования и прекратить его за отсутствием состава преступления, а также дать оценку действиям сенатора Савельева, арестованного по обвинению в подготовке убийства другого своего делового партнера — Сергея Ионова.

Предприниматель также заявил, что арестованный парламентарий требовал в 2017 году передавать ему средства со счетов «Спецстройсервиса», «угрожая ему расправой» и «ссылаясь на свой высокий статус».

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Савельева ранее обвинили в организации убийства Ионова в 2023 году, которое было инсценировано следователями после того, как предполагаемый исполнитель обратился в ФСБ. С Ионовым сенатор делил контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

Правоохранители задержали Савельева 2 августа 2024 года на выходе из зала заседания Совета Федерации. Уголовное дело против него возбудили по статье об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против себя — «сфабрикованными».

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растраты Александр Бастрыкин сенатор Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев фото

Дмитрий Савельев

сенатор от Тульской области
3 августа 1968 года
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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