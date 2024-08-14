Друг командира напавшей на Курскую область бригады ВСУ Ишкулова рассказал о нем

Друг командира напавшей на Курскую область бригады ВСУ рассказал о нем

Эмиль Ишкулов (Фото: Эмиль Ишкулов / Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, участвовавшей в атаке на Курскую область, Эмиль Ишкулов был обычным парнем и всегда мечтал стать военным, рассказал «РИА Новости» его друг Дмитрий, который живет в России.

«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт, — рассказал он «РИА Новости». Дмитрий добавил, что Ишкулов учился на военного в Одессе. Они общались в студенческие годы.

Ранее, 12 августа, следователи установили, что в атаке на Курскую область участвовали в том числе 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Ведомство завело дело на Эмиля Ишкулова. В тот же день «РИА Новости» сообщило о попавшей в плен под селом Мартыновка в Суджанском районе Курской области штурмовой группе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В приграничье Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах.