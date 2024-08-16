Посол оценил контакты Москвы и Лондона после смены власти в Британии

Взаимодействие России и Великобритании после прихода к власти Лейбористской партии не изменилось и сводится к редким контактам с британским МИДом, сообщил «РИА Новости» посол России в Лондоне Андрей Келин.

«На фоне спровоцированного британским правительством кризиса в двусторонних отношениях взаимодействие с властями Соединенного Королевства у нас в основном сведено к контактам с Форин-офисом», — пояснил Келин. Он добавил, что такая же ситуация была при Консерваторской партии.

По словам посла, такие беседы проходят редко и лишь иногда имеют политический характер. Однако по большей части они касаются деятельности дипломатических и консульских миссий России и Великобритании в нынешних условиях.

В начале июля в Великобритании прошли всеобщие выборы. На них победу одержала Лейбористская партия, завершив 14-летнее правление консерваторов. Ее лидер, Кир Стармер, стал премьер-министром страны. Он отметил, что Британия будет поддерживать Украину.

Канцелярия Стармера сообщила, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским новый глава правительства подчеркнул, что смена премьер-министров в стране не повлияет на оказание помощи Киеву.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.