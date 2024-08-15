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Военная операция на Украине ,  
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Российский посол рассказал о попытках вербовки дипломатов в Лондоне

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Военная операция на Украине
За последние годы российский МИД неоднократно сообщал о попытках западных спецслужб завербовать российских дипломатов. По словам Келина, такие попытки предпринимают и британские спецслужбы. Их действия он назвал неприемлемыми

Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне, это неприемлемо, заявил в интервью «РИА Новости» посол Андрей Келин.

«Вынужден констатировать, что такие случаи [вербовки дипломатов спецслужбами] бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», — сказал дипломат.

Вместе с тем он отметил, что недружественные меры, введенные в отношении России предыдущим правительством Британии, были приняты «ради набора политических очков в преддверии всеобщих выборов»,. «Безусловно, они осложнили нашу деятельность, но при этом <...> [такие действия] в первую очередь наносят ущерб интересам своей же страны», — добавил Келин.

В МИДе сообщили о попытках США вербовать российских дипломатов
Политика
Мария Заболоцкая

За последние несколько лет российский МИД неоднократно сообщал о попытках западных спецслужб завербовать российских дипломатов. Как поясняла зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, ФБР, например, для этих целей использует контекстную рекламу в соцсетях LinkedIn, Telegram, Twitter и Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), поисковых системах, включая Yahoo, и видеохостингах, например YouTube. «Интернетом дело не ограничивается — агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно», — рассказывала дипломат.

ЦРУ сообщило о планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, в ноябре 2022 года. В мае прошлого года разведывательное ведомство США создало телеграм-канал для этих целей. В нем опубликовали пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут и разные инструкции. Как отметили CNN источники в ЦРУ, участвовавшие в проекте, боевые действия на Украине создали историческую возможность, «чтобы русские пришли <...> и предоставили информацию, в которой нуждаются США». Посол России в США Анатолий Антонов назвал это частью координированной кампании в рамках гибридной войны против России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Великобритания посольство Андрей Келин вербовка дипломаты спецслужбы
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