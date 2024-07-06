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Военная операция на Украине ,  
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Новый премьер Британии Стармер пообещал поддерживать Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Claudia Greco / Reuters)

Британия будет поддерживать Украину, заявил новый премьер страны Кир Стармер. Он рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал тому, что на саммите НАТО в июле в Вашингтоне «подтвердит <...> поддержку союзников в сторону Украины». Его слова передает The Guardian.

Глава британского правительства также отметил, что уже провел ряд телефонных разговоров с иностранными лидерами, чтобы «установить отношения и провести важное обсуждение по поводу Украины и других ключевых тем».

Канцелярия Стармера сообщила, что в разговоре с Зеленским новый глава правительства подчеркнул, что смена премьер-министров в стране не повлияет на оказание поддержки Киеву.

Кто такой Кир Стармер — новый премьер-министр Великобритании
Политика
Кир Стармер

Кир Стармер — лидер партии лейбористов, которая одержала победу на всеобщих выборах. Премьером его назначил король Карл III, принявший отставку Риши Сунака.

По итогам выборов в королевстве партия Сунака получила 121 место в парламенте и потеряла 250, а лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов). Стармер уже назначил лейбористов на основные места в правительстве, в частности глав МИД и Минобороны.

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Теги
Кир Стармер Великобритания Украина Лейбористы
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