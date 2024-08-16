Минобороны отчиталось об уничтожении семи беспилотников в Черном море за ночь

Военные уничтожили пять дронов над Черным морем и два катера у Крыма

Фото: Министерство обороны России

За прошедшую ночь российские военные сбили семь беспилотников у Черного моря, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, средства ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — добавили в министерстве.

Ночью 16 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в регионе. Сначала он рассказал, что российские военные сбили один беспилотник над Черным морем, а позже добавил, что были сбиты три дрона. В итоге атаку на Севастополь удалось отразить, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил глава города.

Кроме того, с 3 часов ночи и до 7 часов утра было перекрыто движение по Крымскому мосту.