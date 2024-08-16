На Крымском мосту перекрыли движение для машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
В прошлый раз движение по Крымскому мосту приостанавливали 3 августа.
Ночью 16 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили беспилотник над Черным морем. Позже он добавил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку на Севастополь, были сбиты три дрона. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил глава города.
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