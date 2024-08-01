Тишковец пообещал жителям Москвы классическое бабье лето в сентябре
Жителей столицы в сентябре ожидает классическое бабье лето. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, переход от лета к осени ожидается плавный, а в сентябре из-за прогнозируемого дефицита осадков будет «классическое бабье лето». Также Тишковец отметил, что в августе вероятность возвращения аномальной жары минимальна.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РБК, в некоторых районах Северо-Западного федерального округа, на Урале, на юге Западной Сибири, а также в Приморье август будет более жарким.
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