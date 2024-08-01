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Общество ,  
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Тишковец пообещал жителям Москвы классическое бабье лето в сентябре

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей столицы в сентябре ожидает классическое бабье лето. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, переход от лета к осени ожидается плавный, а в сентябре из-за прогнозируемого дефицита осадков будет «классическое бабье лето». Также Тишковец отметил, что в августе вероятность возвращения аномальной жары минимальна.

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