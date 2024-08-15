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Военная операция на Украине ,  
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МЧС показало кадры эвакуации людей из Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

МЧС показало кадры эвакуации людей из Курской области
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Сотрудники МЧС продолжают эвакуировать жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения, сообщило министерство.

Из зон обстрелов увозят жителей Глушковского, Льговского и Рыльского районов.

Обязательную эвакуацию Глушковского района объявили накануне, соответствующее решение принял оперативный штаб региона.

Этот район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. Численность населения Глушковского района по состоянию на 1 января 2022 года составляла 17,5 тыс. человек.

Ранее в муниципалитете была объявлена добровольная эвакуация, как и в других приграничных районах.

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