МЧС показало кадры эвакуации людей из Курской области
Сотрудники МЧС продолжают эвакуировать жителей приграничных районов Курской области в пункты временного размещения, сообщило министерство.
Из зон обстрелов увозят жителей Глушковского, Льговского и Рыльского районов.
Обязательную эвакуацию Глушковского района объявили накануне, соответствующее решение принял оперативный штаб региона.
Этот район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. Численность населения Глушковского района по состоянию на 1 января 2022 года составляла 17,5 тыс. человек.
Ранее в муниципалитете была объявлена добровольная эвакуация, как и в других приграничных районах.
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