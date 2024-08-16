Алаудинов отчитался о подбитой технике ВСУ в Курской области

Военные подразделения российской армии «Ахмат» за день подбили 12 единиц техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в телеграм-канале.

«В общей сложности нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбито уже два танка, пять ББМ (боевая бронированная машина. — РБК), два БТР, два пикапа. Еще подбит дрон саперный. Ну и в принципе очень много противника уничтожено», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что украинские военные пытаются «продавить» линию фронта на их участке, но им это не удается.

15 августа Минобороны России отчиталось, что за сутки украинские военные потеряли в боях в Курской области 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley», 14 боевых бронированных машин, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Всего за время боевых действий в регионе, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 2,6 тыс. военнослужащих, а также 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты.