Брюссель перевел Украине очередной транш финансовой помощи на €4,2 млрд

Европейская комиссия, Брюссель, Бельгия (Фото: Daniel Kalker / dpa / Global Look Press)

Европейская комиссия перевела Украине транш помощи в размере €4,2 млрд.

«Сегодня Комиссия выделила Украине почти €4,2 млрд из Фонда помощи. Таким образом, общая сумма финансирования ЕС, выплаченного украинскому правительству в рамках Фонда на данный момент, достигла €12 млрд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета объединения. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд.

Для получения финансирования Украина должна выполнить условия ЕС — соблюдать демократические принципы и права человека.

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