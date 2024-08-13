Брюссель перевел Украине очередной транш финансовой помощи на €4,2 млрд
Европейская комиссия перевела Украине транш помощи в размере €4,2 млрд.
«Сегодня Комиссия выделила Украине почти €4,2 млрд из Фонда помощи. Таким образом, общая сумма финансирования ЕС, выплаченного украинскому правительству в рамках Фонда на данный момент, достигла €12 млрд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.
В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета объединения. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд.
Для получения финансирования Украина должна выполнить условия ЕС — соблюдать демократические принципы и права человека.
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