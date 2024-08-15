Алаудинов заявил об отражении «Ахматом» атаки ВСУ в Курской области

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Спецподразделение российской армии «Ахмат» отбивает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается», — сказал он.

Ранее в четверг он сообщал, что спецназовцы «Ахмата» работают в Курской области в районе обстреливаемой украинскими войсками Суджи. Им удалось вывести оттуда 73 человек, в том числе раненых и женщин, говорил Алаудинов.

В Курской области бои продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).