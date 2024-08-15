Лукашенко заявил о договоре с Россией по вводу войск в Белоруссию

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия введет в Белоруссию свои войска для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия», — цитирует агентство главу государства.

С 1992 года Белоруссия является членом Договора о коллективной безопасности. В 2002 году он трансформировался в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В военном альянсе также состоят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1999 года между Москвой и Минском действует Договор о Союзном государстве, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В 2022 году президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единого оборонного пространства.

10 августа Лукашенко сообщил об уничтожении белорусской ПВО ударных беспилотников, летевших с территории Украины. «Нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. <...> Без ответа любые провокации не останутся», — сказал тогда белорусский президент.

В тот же день министр обороны республики Виктор Хренин сообщил о приказе Лукашенко усилить группировки войск на границе с Украиной. Такое решение белорусской стороны на Украине сочли попыткой помочь Москве и отвлечь ВСУ.