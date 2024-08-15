Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего захвата в Словении

Владимир Путин встречает Анну и Артёма Дульцевых с детьми, аэропорт Внуково, 1 августа 2024 г. (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Задержание российских разведчиков Артема и Анны Дульцевых в Словении было политическим решением властей, для захвата выбрали точное время, рассказали супруги в интервью «Российской газете».

«Полагаю, для захвата выбрали точно назначенное время. Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны», — сказала Анна Дульцева. По ее словам, это было сделано «с подсказки англосаксов», так как они действуют «особенно жестко» в отношении «нелегальной разведки».

Как рассказал ее муж Артем, при захвате в их квартиру «ворвались с двух сторон»: одна группа — через дверь, а другая разбила стекло в окне.

Супруги отметили, что все время своего ареста они верили в освобождение со стороны России.

Дульцевых задержали в 2022 году во время рейда спецслужб в их доме в пригороде Любляны в Словении. Информация о паре поступила из Великобритании. Их дети на время задержания были в приемной семье. Дульцевых приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России, они признали вину.

1 августа 2024 года супруги вместе с детьми в рамках обмена заключенными между Москвой и странами Запада прибыли в Россию.