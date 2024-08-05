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Обмен заключенными ,  
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Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей, узнавших, что они русские

Сюжет
Обмен заключенными
Артем и Анна Дульцевы с детьми&nbsp;во время встречи вернувшихся после обмена россиян
Артем и Анна Дульцевы с детьми во время встречи вернувшихся после обмена россиян (Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС)

Вернувшиеся в Россию в результате обмена разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали о реакции детей на сообщение о том, что на самом деле они русские.

«Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <...>», — сказали супруги в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Они уточнили, что дочь Софи «начала чуть-чуть плакать», а сын Даня отнесся к новости «спокойно, но очень положительно».

Беспрецедентный обмен между Россией и Западом произошел 1 августа в Анкаре. В него вошли 26 человек, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию, и четверо — в США.

Песков пояснил, почему Путин по-испански поздоровался с детьми Дульцевых
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Владимир Путин и семья Дульцевых

Президент Владимир Путин лично вышел встречать вернувшихся россиян в аэропорту Внуково.

Он поздоровался с детьми разведчиков Дульцевых по-испански. Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин знал, что дети не знают русский язык и думают, что они аргентинцы.

«Дети нелегалов-разведчиков узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы видели, когда дети спустились по трапу — они по-русски не говорят, их как раз [президент Владимир] Путин поприветствовал по-испански — buenas noches», — пояснил Песков. По-испански это означает «добрый вечер».

Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей, узнавших, что они русские
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По его словам, дети вообще не знали, кто приехал их встречать и кто такой Путин.

Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее супруг занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения передала и их несовершеннолетних детей — сына и дочь.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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