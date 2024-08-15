ФАС объяснила отказ завести дело из-за бара Ивлеевой

Фото: nudles.bar

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России не стало заводить дело в отношении администрации бара блогера Насти Ивлеевой Nudles за использование слогана «suck it» в листовке с информацией о заведении. Об этом РБК рассказали в пресс-службе управления.

Там уточнили, что не вся распространяемая в городе информация может считаться рекламой. «Например, не всегда информация, размещенная в месте реализации компании, или вывеска на входе такой компании является рекламой», — уточнили в пресс-службе.

Поэтому московское УФАС отказало в возбуждении дела из-за «недостаточности информации, свидетельствующей о нарушении законодательства о рекламе».

В частности, инспекторы не нашли доказательств, что листовка со слоганом, «исходя из способа и места ее получения», является именно рекламной. Кроме того, управлению не сообщили, где спорная листовка распространяется, кто ее изготовил и связь брошюры именно с баром блогера. В то же время в УФАС добавили, что граждане вправе и далее сообщать о признаках нарушения закона о рекламе, но к заявлению должны быть приложены «доказательства, подтверждающие распространение таких листовок вне места нахождения компании».

Бар с игрой слов в названии открылся в начале июня.

В конце прошлого года налоговые органы заинтересовались Ивлеевой после того, как в московском клубе «Мутабор» она провела «голую вечеринку», участники которой пришли на мероприятие в полуобнаженном виде. 27 июня 2024 года ФССП открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера на сумму более 11,3 млн руб.

22 июля в пресс-службе ведомства сообщили, что телеведущая погасила задолженность.