Ивлеева выплатила долг по налогам на сумму более ₽11,3 млн

Анастасия Ивлеева (Фото: ivleeva360 / Telegram)

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева погасила задолженность по налогам на сумму более 11,3 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ведомство открыло производство по взысканию налоговых долгов с Ивлеевой 27 июня.

В ФССП рассказали, что в связи с неуплаченной задолженностью был наложен запрет на регистрационные действия в отношении нескольких земельных участков, квартиры и автомобиля Lamborghini, принадлежащих блогеру. Кроме того, были арестованы счета Ивлеевой.

«В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга», — говорится в сообщении ФССП.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал.

Позднее блогером заинтересовались налоговые органы — связанные с Ивлеевой юрлица заподозрили в использовании схемы дробления бизнеса. По их версии, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб.