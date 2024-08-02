ФНС начислила Ивлеевой долг в ₽3,7 млн

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

У блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) 3,7 млн руб., сообщили газета «Комсомольская правда» и «Пятый канал».

В связи с долгом блогеру могут ограничить выезд за границу или арестовать счета в банках.

Налоговые органы заинтересовались Ивлеевой после того, как в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» она провела «голую вечеринку», участники которой пришли на мероприятие в полуобнаженном виде.

27 июня 2024 года ФССП открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера на сумму более 11,3 млн руб. Приставы закрыли дело после погашения долга в конце июля.