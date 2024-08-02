 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФНС начислила Ивлеевой долг в ₽3,7 млн

Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

У блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) 3,7 млн руб., сообщили газета «Комсомольская правда» и «Пятый канал».

В связи с долгом блогеру могут ограничить выезд за границу или арестовать счета в банках.

Приставы открыли производство по взысканию с Ивлеевой ₽11,3 млн долгов
Общество
Анастасия Ивлеева

Налоговые органы заинтересовались Ивлеевой после того, как в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» она провела «голую вечеринку», участники которой пришли на мероприятие в полуобнаженном виде.

27 июня 2024 года ФССП открыла производство по взысканию налоговых долгов с блогера на сумму более 11,3 млн руб. Приставы закрыли дело после погашения долга в конце июля.

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Настя Ивлеева задолженность ФНС
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
Материалы по теме
Ивлеева взыскала с поставщика картошки для своих чипсов ₽636 тыс.
Общество
В ФНС назвали размер долга Ивлеевой
Общество
Телеканал «Пятница!» сообщил об отсутствии планов снимать шоу с Ивлеевой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
У семьи задержанного за убийство сенатора Савельева был дом в БританииПолитика, 17:13
Россия без медалей в прыжках на батуте. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:10
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочкиПолитика, 17:08
Человеческая поддержка и новые ИТ-решения: как экономить на командировкахРБК и Millennium, 17:05
Я так больше не могу: большой гайд по выгораниюPro, 17:03
Федор Чалов вошел в пятерку самых дорогих футболистов греческой СуперлигиСпорт, 16:55
Тело шестого погибшего достали из-под завалов дома в Нижнем ТагилеОбщество, 16:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цена золота установила рекорд. Что дальше и стоит ли в него инвестироватьPro, 16:42
В Совфеде ответили на вопрос о лишении полномочий задержанного сенатораПолитика, 16:37
Что известно о сенаторе Савельеве и деле против негоПолитика, 16:33
Венгрия отказалась от транзита через Хорватию вместо импорта нефти РоссииЭкономика, 16:24
Дело на миллион: создаем бренд-медиа, чтобы пробить потолок в продажахPro, 16:21
Словацкая пловчиха потеряла сознание в олимпийском бассейнеСпорт, 16:20
Российская батутистка расплакалась после выступления на ОлимпиадеСпорт, 16:19