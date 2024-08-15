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Военная операция на Украине ,  
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Кириенко приехал в Курчатов и осмотрел площадку Курской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Смирнов и Сергей&nbsp;Кириенко
Алексей Смирнов и Сергей Кириенко (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Глава Курской области Алексей Смирнов встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, который приехал в Курчатов. Об этом Смирнов написал в своем телеграм-канале.

«Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — уточнил врио губернатора.

Смирнов и Кириенко посетили строительную площадку Курской АЭС-2. По словам главы региона, проект реализуется по графику, на декабрь запланирован пуск строящегося реактора. Помимо этого, врио губернатора и первый зампред руководителя администрации президента обсудили ситуацию в регионе и Курчатове в частности. Смирнов поблагодарил Кириенко за поддержку Курской области.

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа.

В «Росатоме» отмечали, что за последние дни ситуация вокруг АЭС значительно усложнилась. По данным госкорпорации, 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Там также напомнили, что вечером 9 августа на АЭС была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего город Курчатов остался без электричества.

14 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что цель ВСУ — захватить Курскую АЭС. Украинская армия должна была сделать это еще 11 августа, но благодаря действиям российской это не удалось. По его словам, свою задачу ВСУ не выполнили, а весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку».

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Сергей Кириенко Алексей Смирнов Курская АЭС Курская область Украина
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