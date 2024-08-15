Власти Москвы объяснили рост заболеваемости СOVID-19

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В Москве наблюдается небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, он является «вполне ожидаемым» для конца лета, поскольку жители города возвращаются из отпусков и с дач, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, самый распространенный штамм COVID-19 — FLIRT, болезнь проходит легко и пациенты достаточно быстро идут на поправку. «Такой же тренд на рост доли штамма FLIRT в структуре заболеваемости мы видим во всем мире», — указала Ракова.

В период с 5 по 11 августа заболеваемость коронавирусом в России выросла 29,1%, сообщал федеральный оперштаб. За неделю были госпитализированы 1100 человек, показатель вырос на 24,2%, скончались 14 человек.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что коронавирус стал сезонным заболеванием и особых рисков для россиян пока не фиксируется. В то же время он отмечала, что осенью в России ожидается подъем заболеваемости COVID-19.

В 2023 году Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от 34 инфекционных болезней. Он составил около 1 трлн руб. Больше всего из этих средств (98,91%) было потрачено на лечение десяти заболеваний: ОРВИ (острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации), COVID-19, ветряная оспа, острые кишечные инфекции, грипп, ротавирусная инфекция, укусы животными, инфекционный мононуклеоз, коклюш.