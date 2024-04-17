Путин отметил риск возникновения новых эпидемий
Риск возникновения в мире новых эпидемий не снижается, особенно это касается Африканского континента. Российская Федерация готова сотрудничать в сфере здравоохранения, заявил президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
По его мнению, именно Африка больше прочих нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций.
Российская программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия на 2023–2026 годы включает в себя поставку 10 мобильных лабораторий высокого уровня защиты, обучение не менее 350 африканских специалистов и организацию совместных научных исследований.
Конференция проходит в развитие инициатив по итогам второго саммита Россия — Африка, прошедшего в прошлом году в Санкт-Петербурге.
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