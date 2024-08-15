Аэропорт Кёльн/Бонн возобновил работу после проникновения неизвестных

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Утром 15 августа полеты в аэропорту Кельн/Бонн (Аэропорт имени Конрада Аденауэра) приостанавливали из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу. В настоящий момент полеты возобновлены, сообщила пресс-служба воздушной гавани в социальной сети X.

«Полицейская операция в аэропорту Кельн/Бонн завершилась. Полеты возобновлены с 7.25 (8:25 мск) утра», — говорится в посте. Тогда открыли малую взлетно-посадочную полосу.

В 9:25 (10:25 мск) в пресс-службе уточнили, что все взлетно-посадочные полосы открыты для полетов.

По сообщению полиции, около 05:45 (06:45 мск) поступила информация о том, что два человека оказались на подходе к взлетно-посадочной полосе.

По информации портала WDR, вмешательство полиции потребовалось из-за того, что активисты радикальной организации Letzte Generation («Последнее поколение») устроили в воздушной гавани акцию. Несколько людей в оранжевых светоотражающих жилетах перелезли через забор и приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе.

Экоактивисты также устроили акции протеста 15 августа еще в нескольких аэропортах Германии, в частности Берлина, Штутгарта, Нюрнберга.

В конце июля 2024 года аэропорт Кельн/Бонн уже объявлял о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц.