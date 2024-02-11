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Экоактивисты облили супом картину Клода Моне в музее во Франции

Экоактивисты облили супом картину Клода Моне «Весна» в музее во Франции

Экологические активисты из движения Riposte Alimentaire облили супом картину «Весна» художника Клода Моне в Музее изящных искусств в Лионе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Эта весна останется для нас единственной, если мы не отреагируем. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали активисты. Riposte Alimentaire опубликовало фото облитой супом картины в своем аккаунте в соцсети X.

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Фото:banksy_ru / VK

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, предпринятых против картины Моне». При этом он подтвердил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».

Помощник по культуре Натали Перрен Гилберт сказала, что «понимает обеспокоенность этих молодых людей», но назвала их действия контрпродуктивными. «Я осуждаю эти действия. Картина будет осмотрена реставратором, мы не знаем, повреждена ли она, но априори [повреждения] не только на раме. Стекло не является водонепроницаемым, как у «Моны Лизы», — заявила она. Гилберт сообщила, что руководство музея и власти города намерены подать жалобу.

В январе экоактивисты облили супом «Мона Лизу» Леонардо да Винчи в Лувре. «Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!» — проскандировали две женщины, одетые в футболки с надписью «Продовольственный ответ».

Картина не пострадала, ее защищает бронестекло. Сотрудники Лувра во время инцидента установили черные панели у картины, чтобы скрыть происходящее. После этого зал закрыли для уборки, посетителей музея эвакуировали.

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Теги
картина Клод Моне Лион Франция активисты суп
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