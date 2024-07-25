Активисты приклеили себя к взлетной полосе в аэропорту Франкфурта
В аэропорту Франкфурта, крупнейшем в Германии, временно приостановили полеты из-за климатических активистов, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Это активисты из группы Last Generation, выступающие против использования ископаемого топлива. В аэропорту провели полицейскую операцию, рейсы постепенно возобновляют.
Накануне члены Last Generation провели акцию в авиагавани Кельн/Бонн, что привело к приостановке полетов на три часа. Еще одна акция произошла в аэропорту Монреаля, где молодые люди приклеились к дороге, ведущей к погрузочной зоне.
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