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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российская противовоздушная оборона (ПВО) около 7:15 мск сбила дрон над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

В 8:14 в пресс-службе военного ведомства сообщили о еще одном сбитом в течение прошедшей ночи над Белгородской областью беспилотнике.

Как уточнили в Минобороны, оба дрона были самолетного типа.

В тот же день два населенных пункта Белгородского района подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали села Отрадное и Петровка.

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Апти Алаудинов

Накануне, в ночь с 13 на 14 августа, семнадцать БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, всего за ту ночь над территорией России средства ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников.

С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС регионального уровня. Решение приняли из-за ежедневных обстрелов региона со стороны Украины, ранений и гибели жителей, разрушения инфраструктуры.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ, атаковавших российские позиции в Курской области, изначально был захват не только части этого региона, но и части Белгородской области.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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