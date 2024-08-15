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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал о просчете ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ не ждали, что Россия будет биться до конца в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца, заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Они (ВСУ. — РБК) не предусмотрели того, что, что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца», — сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, упустив это обстоятельство, украинские военные попали под удар российских подразделений, которые «со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику».

Алаудинов добавил, что украинские войска в начале нападения на Курскую область колоннами заходили в Мартыновку, в каждой из этих колонн было примерно по 10–15 единиц техники. Теперь, уточнил генерал, у солдат ВСУ «нет даже техники, для того чтобы вернуться (на Украину. — РБК)».

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После начала атаки на Курскую область 6 августа Киев назвал ее целью усиление позиции на переговорах. Однако позднее в ВСУ признали, что атака на регион не облегчила боев в Донбассе, писала The New York Times со ссылкой на украинских военных.

Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

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ВСУ Курская область Апты Алаудинов
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