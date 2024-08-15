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Военная операция на Украине ,  
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Друг комбрига ВСУ удивился его участию в атаке на Курскую область

Друг комбрига ВСУ Ишкулова удивился его участию в атаке на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область, командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий, который живет в России, заявил, что для него стала неожиданностью информация об участии Ишкулова в попытке вторжения украинских войск в Курской области.

«А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова. — РБК), для меня самого неожиданно», — сказал Дмитрий в интервью «РИА Новости».

12 августа следователи установили, что в атаке на Курскую область участвовала в том числе 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Ведомство завело дело на командира бригады Эмиля Ишкулова.

Отвечая на вопрос, что могло двигать Ишкуловым при выполнении приказа о нападении на Курскую область, Дмитрий сказал, что не знает, «кто его заставил пойти на Россию».

Он также добавил, что в своем детстве, когда они жили и учились в городе Скадовске Херсонской области, «относились к России как к старшему брату».

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее Дмитрий рассказал, что Ишкулов был обычным парнем и всегда мечтал стать военным. По словам друга комбрига ВСУ, он учился на военного в Одессе. Они общались и в студенческие годы.

В приграничье Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах.

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