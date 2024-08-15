Посол в Лондоне назвал опасными инициативы Запада по созданию ракет
Инициативы западных стран по созданию ракет средней дальности очень опасны, Москва будет вынуждена реагировать на них надлежащим образом, заявил «РИА Новости» посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Такие инициативы видятся нам очень опасными. <...> Разумеется, мы будем вынуждены реагировать в плане компенсационных мер наиболее приемлемым для нас образом», — сказал он агентству.
Келин упомянул публикации в СМИ, согласно которым европейские ракеты после разработки должны будут заменить американские ракеты средней и меньшей дальности, которые США планируют начать размещать на территории Германии с 2026 года.
Об этом, в частности, писала газета The Times со ссылкой на источники. Издание отмечало, что возможность создания ракет с дальностью поражения 3,2 тыс. км якобы для уничтожения российского ядерного оружия рассматривает Великобритания. Разработка, как сообщили источники, может вестись совместно с Германией.
Келин отметил, что на данный момент конкретики по поводу возможного сотрудничества Лондона и Берлина немного. Он подчеркнул, что публикации начали выходить после визита министра обороны Джона Хили в Берлин 24 июля.
Тогда был подписана двусторонняя декларация по оборонному сотрудничеству, где была зафиксирована возможность взаимодействия Британии с Германией и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.
США 10 июля анонсировали размещение на территории Германии дальнобойного оружия, в том числе гиперзвукового, в 2026 году. Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, отметив, что место размещения пока не выбрано.
Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
В ФРГ заявили, что размещение ракет призвано создать баланс в сдерживании России.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае реализации США подобных планов Россия будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
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