В Приморье задержали находившегося в международном розыске литовца
В Приморье сотрудники полиции задержали гражданина Литвы, который находится в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД.
«В Приморье сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по городу Артему при содействии Росгвардии задержали 50-летнего гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 2018 по 2024 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме этого, его обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести.
Мужчина покинул республику, правоохранительные органы Литвы объявили его в международный розыск.
Позднее сотрудники Интерпола МВД Приморского края установили, что он проживает в городе Артеме.
До решения вопроса об экстрадиции в Литву мужчину заключили под стражу.
В середине августа в США экстрадировали 33-летнего Артура Петрова с гражданствами России и Германии, которого обвиняют в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций. Он был арестован летом 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона.
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