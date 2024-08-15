В Приморье задержали находившегося в международном розыске литовца

В Приморье сотрудники полиции задержали гражданина Литвы, который находится в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД.

«В Приморье сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по городу Артему при содействии Росгвардии задержали 50-летнего гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2018 по 2024 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме этого, его обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Мужчина покинул республику, правоохранительные органы Литвы объявили его в международный розыск.

Позднее сотрудники Интерпола МВД Приморского края установили, что он проживает в городе Артеме.

До решения вопроса об экстрадиции в Литву мужчину заключили под стражу.

В середине августа в США экстрадировали 33-летнего Артура Петрова с гражданствами России и Германии, которого обвиняют в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций. Он был арестован летом 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона.