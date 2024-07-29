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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по трамваю

Мэр Приходько: ВСУ с помощью беспилотника ударили по трамваю в Горловке
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате удара беспилотника по трамваю пострадала одна женщина. Горловка находится почти в 20 км к северо-востоку от Донецка
Фото: Prikhodko1970 / Telegram
Фото: Prikhodko1970 / Telegram

Украинские военные ударили по трамваю в Горловке с помощью беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

«В центре Горловки <...> атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — рассказал глава города. Он добавил, что в связи с атакой украинского дрона на трамвайный вагон временно прекращено движение трамваев в микрорайон Квартал 245 и в поселок Шахты им. В.И.Ленина.

В результате удара пострадала одна женщина, она работает вагоновожатым, отметил Приходько.

Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка. После начала военной операции на Украине оба города регулярно подвергаются обстрелам.

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Фото:Яндекс.Карты

Горловка регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных сил Украины. 6 июля город неоднократно обстреливали, последний удар нанесли вечером. Под обстрел из реактивной системы залпового огня попал Никитовский район, по нему выпустили 30 ракет. Ранения получили девять человек, в том числе спасатели, которые тушили пожары, возникшие в результате ударов.

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